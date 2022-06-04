بالصور.. أنغام في أول حفل لها ضمن فعاليات موسم جدة بعد تعافيها من جراحة بالكتف

أنغام من حفل موسم جدة – الصورة من حساب موسم جدة على إنستجرام

أحيت المطربة المصرية، ليلة طربية من العيار الثقيل، ضمن حفلات موسم جدة المقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية.

ونشر الحساب الرسمي لـ موسم جدة على إنستجرام، لقطات من أول حفل تُحييه المطربة أنغام بعد تعافيها من الجراحة التي خضعت لها في الكتف مؤخراً.

وعلق الحساب على حفل أنغام بالقول: «تطل علينا الفنانة أنغام بكل رقَّة و إحساس على مسرح ليالينا‏ بأغاني مليانة شجن».



وظهرت أنغام في اللقطات التي نشرها الحساب من الحفل، بفستان أنيق، وفي الخلفية شاشة ضخمة كُتب عليها اسمها، وسط حضور جماهير ضخم ولافت.

الحضور الجماهيري في حفل أنغام – صورة من حساب موسم جدة على إنستجرام

وداعبت الفنانة أنغام جمهورها، في وقتٍ سابق من اليوم، بنشر صورة لها من داخل قمرة الطائرة المتجهة من القاهرة إلى جدة، وجلست على مقعد الطيار، وارتدت القبعة المميزة له، وظهرت بمسند طبي خاص للكتف بعد خضوعها لجراحة عاجلة فيه، وقالت إنها قادت الطائرة بيد واحدة.

أنغام نشرت الصورة عبر حسابها الموثق بموقع انستغرام وأكدت أن الطائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، وبدا واضحا أن الصورة تم التقاطها والطائرة متواجدة على أرض المطار ولم يظهر أي من أعضاء طاقم قيادة الطائرة أو طاقم الضيافة.



وعلقت أنغام، على الصوره قائلة: سقت الطيارة ب أيد واحدة.. شكراً لطاقم الطائرة السعودية للطفكم وحسن استقبالكم انغام في جدة.

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