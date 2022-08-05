بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الثانوية العامة بسوهاج

فهد سليمانأغسطس 5, 2022



اعتمد، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، منذ قليل، نتيجة الثانوية العامة 2022.

لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2022 اضغط هنا:

ونجحت بوابة الفجر الإلكترونية في توفير نتيجة الثانوية العامة، حيث يستطيع طلاب الثانوية العامة، الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 فور اعتمادها رسميًا من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

– اختيار الاستعلام عن نتائج طلاب الثانوية العامة.

– تحديد نظام تعليم الطلاب والشعبة الدراسية.

– كتابة بيانات الطالب بالتفصيل.

– تدوين رقم جلوس الطالب في الامتحان وبيانات المدرسة المقيد فيها.

– الضغط على زر الاستعلام.

– ظهور القائمة الكاملة بدرجات الطالب.




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فهد سليمانأغسطس 5, 2022