بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الثانوية العامة بسوهاج

اعتمد، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، منذ قليل، نتيجة الثانوية العامة 2022.

لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2022 اضغط هنا:

ونجحت بوابة الفجر الإلكترونية في توفير نتيجة الثانوية العامة، حيث يستطيع طلاب الثانوية العامة، الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 فور اعتمادها رسميًا من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

– اختيار الاستعلام عن نتائج طلاب الثانوية العامة.

– تحديد نظام تعليم الطلاب والشعبة الدراسية.

– كتابة بيانات الطالب بالتفصيل.

– تدوين رقم جلوس الطالب في الامتحان وبيانات المدرسة المقيد فيها.

– الضغط على زر الاستعلام.

– ظهور القائمة الكاملة بدرجات الطالب.