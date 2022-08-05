بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الثانوية العامة بسوهاج
اعتمد، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، منذ قليل، نتيجة الثانوية العامة 2022.
لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2022 اضغط هنا:
ونجحت بوابة الفجر الإلكترونية في توفير نتيجة الثانوية العامة، حيث يستطيع طلاب الثانوية العامة، الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 فور اعتمادها رسميًا من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
– اختيار الاستعلام عن نتائج طلاب الثانوية العامة.
– تحديد نظام تعليم الطلاب والشعبة الدراسية.
– كتابة بيانات الطالب بالتفصيل.
– تدوين رقم جلوس الطالب في الامتحان وبيانات المدرسة المقيد فيها.
– الضغط على زر الاستعلام.
– ظهور القائمة الكاملة بدرجات الطالب.
elfagr