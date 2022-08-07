بالأسماء.. حركة تنقلات رؤساء وحدات مرور القليوبية

صدق اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، اليوم الأحد، على حركة تنقلات رؤساء وحدات مرور القليوبية.

أعد الحركة العميد محمد أبو سعد مدير مرور القليوبية، والعقيد محمد سعد وكيل الإدارة، حيث جرى تعيين المقدم محمد النواتي لمرور شبرا الخيمة، والنقيب بسام رضا للفحص.

والرائد محمد محروس رئيسًا لوحدة مرور شبين القناطر، والرائد محمد رضا للفحص، والرائد روبير رضا رئيسًا لوحدة عرب جهينة، والرائد محمد السيسي لوحدة مرور العبور، والنقيب عبد العزيز بلبيسي للفحص بالعبور.

كما تضمنت الحركة النقيب حاتم عبد الستار لمرور الخانكة، والنقيب محمد شداد لمرور طوخ، والرائد محمود العيلة رئيسًا لوحدة مرور بنها، والرائد هاني حجازي لمرور قليوب، والنقيب أحمد عبد الباقي لمرور القناطر الخيرية.