“باب النجار مخلع”.. وعكة صحية تُصيب أشهر أطباء القلب في مصر

تعرض الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب سابقا، إلى وعكة صحية أصيب فيها في أهم عضو بالجسم الذي يقوم على علاجه لدى مرضاه وهو «القلب».

وكتب «شعبان»، على صفحته الرسمية بالفيس بوك: «رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ، نجوت بفضل الله، ثم رصيدي من رضا المرحومة الوالدة، ودعوات الغلابة، نجوت من وعكة قلبية حادة، يبدو إن باب النجار مخلع جدا، ويبدو إن طباخ السم لازم يذوقه، ويبدو إن طبيب القلب لازم يستشعر وجع القلب، ويبدو أن القسطرة كأس دوارة وكل نفس ذائقة».

وتابع العميد الأسبق: «شكرا لآلاء جمال بنتي المنقذة التي أسعفتني وصممت على نقلي للمستشفى، شكرا لخبراء قسطرة القلب للخبيرين ياسر السعدني وبروف هشام السمنجي وبروف محمد عبدالحكيم مايسترو العناية المركزة ودكتور حمدي والفريق الإداري والتمريضي أم مسعد وأم ياسين وأم مروان والأستاذين النجار وعبدالراضي ومس فاطمة وكل فريق المستشفي التخصصي».

واختتم «شعبان» قائلا: يا أصدقائي دعواتكم، مازال في العمر بقية للعطاء والطبطبة وزراعة الورود ونشر رسالةً الحب والخير والجمال، #ما_تزعلوش»