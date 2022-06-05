بإطلالة رقيقة.. شيماء المغربي تبهر جمهورها

نشرت الفنانة الشابة شيماء المغربي، صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات “إنستحرام”.

وارتدت بلوزة خضراء ستان، تركت شعرها منسدلًا، ووضعت مكياج مناسب لبشرتها، حازت الاطلالة على اعجاب الكثير.

قدمت شيماء المغربي، في وقت سابق أغنية “انتي قلبي” مع عمر كمال والتي تخطت اكثر من 26 مليون مشاهدة حتي الان علي اليوتيوب.

جدير بالذكر ان الجمهور كان بداية تعارف الجمهور على شيماء المغربي عندما طرحت أغنية “انا جيت امسح ماضيكو.

وتعد الأغنية هي التعاون الأول بين شيماء المغربي وشركة Hello Pal Music للمنتجين حمادة زويل واحمد الشامي.