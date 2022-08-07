انفراد.. 158 ألف دولار أمريكي تكلفة مسرح حفل كاظم الساهر بالأوبرا

تعرف على تكلفه مسرح حفل كاظم الساهر بالأوبرا

تعمل حالياً الشركة المنظمه لحفل القيصر الفنان كاظم الساهر، بدار الأوبرا المصرية، على إعادة بناء وتجهيز مسرح النافورة وتسويعه، استعدادًا لاستقبال عدد غفير من الجمهور، حيث يقام الحفل في مساء الثلاثاء 9 أغسطس الجاري.



3 ملايين جنيه تكلفه مسرح حفل كاظم الساهر

وعلم “الفجر الفني” من مصادره الخاصة من إحدى مهندسين المسؤولين عن بناء وتجهيز مسرح النافورة، على التكلفة المالية لإعادة بناء “النافورة”، من حيث خشبة المسرح والموكيت، والحوائط الخشبية والديكوات الاخرى، حيث وصلت القيمه المالية إلى ما يقرب من 158000 (مئة وثمانية وخمسون ألف) دولا أمريكي وبالمصري 3 ملايين حنيه مصري.

تجهيزات حفل كاظم الساهر

الفجر الفني داخل كواليس بناء وتجيهزات الحفل



وحرص “الفجر الفني”، على التواجد في كواليس تجيهزات الحفل، حيث رصدت إعادة بناء مسرح “النافورة، والمقام على خشبته الحفل، وإضافة ديكورات خاصه ومختلفه، فضلاً عن توسيع المسرح، بوضع كراسي وشاشات عرض اضافيه في حديقه مبنى ”الفنون التشكيلية”.

تجهيزات حفل كاظم الساهر

أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر



يتضمن حفل “القيصر” في دار الأوبرا المصرية 4 فئات، حيث أن الفئة الأولي تبدأ من 2760 جنيهًا، والفئة الثانية تبدأ من 3510 جنيهًا، والفئة الثالثة ب 4260 جنيهًا، والفئة الرابعة والأخيرة ب 5010 جنيهًا.

عودة القيصر إلى الساحة

وهذا الحفل هو عودة “لقصير” إلى الساحة الغنائية مرة أخرى بعد غياب دام أكثر من 10 سنوات، كما كشف كاظم من مدة قصيرة عن موعد حفلة الغنائي في الساحل الشمالي، وأوضح ذلك عبر حسابه الشخصي علي “تويتر” معلقاً: “4 أغسطس في الساحل الشمالي”.

كما نشر أيضًا عبر حسابه الشخصي علي الموقع العالمي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام ” قائلًا: “لأول مره منذ 13 عاما يأتي كاظم الساهر إلي مصر في الساحل الشمالي في شهر أغسطس”.

تجهيزات حفل كاظم الساهر

آخر حفلات كاظم الساهر



ظهر الفنان الكبير كاظم الساهر في مدينة هيوستن في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان حفلة الغنائي الأخير هناك، كما أنه كان يعني في ذلك الحفل مع حفيدته سناء وحفيدته آيه وهما أحفاده من ابنه الأكبر وسام، حيث جلس كاظم علي الكرسي ومعه حفيدتيه وهو يردد معهما كلمات أغنية من أغانيه الشهيرة وهي” عيد العاشق “، كما تلقي ساهر واحفاده العديد من التفاعل من الجمهور، كما أن هذه المرة الأولى التي تغني بها حفيدة بجوار جدها.

تجهيزات حفل كاظم الساهر

الجوائز التي حصل عليها كاظم الساهر

حصل كاظم على العديد من الجوائز فكان منها:

ـ كان سفيرًا للنوايا الحسنة لرعاية أطفال العالم وأطفال العراق عام 2011

ـ جائزة الجولدن أوورد كأفضل مطرب عربي عام 2010

ـ جائزة منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة

ـ تم تكريمة في جمعية المرأة العربية من سوزان مبارك

ـ تم تكريمة من أمير دولة قطر عن أوبريت افتتاح بطولة خليجي

ـ تم اعتباره المطرب العربي الأشهر في آسيا

ـ حصل علي مفتاح مدينة فاس الأثريّة عام 2005

ـ كتب عنه من أكبر الصحف الأجنبية في فرنسا وأمريكا وإيطاليا وماليزيا.

ـ تم تكريمه في الكثير من المهرجانات في الوطن العربي

ـ تم تكريمه من الكثير من المجلات والصحف العربية

ـ حصل علي وسام الأستحقاق للمرة الثانية عام 2004

ـ جائزةموسيقى العالم عن فئة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإيران عام 2004

ـ جائزة المستمعين عام 2004

ـ جائزة أفضل مطرب في الشرق الاوسط لإذاعة البرازيل عام 2002

ـ جائزة الميوركس كأفضل مطرب عربي في لبنان عام 2001،2004،2012

ـ جائزة فارس القصيدة كأفضل مطرب عربي عام 2001

ـ وسام الأستحقاق من وزارة الثقافة التونسية عام 2000

ـ وسام التفوق بوصية من الملك حسين عام 2000،2001

ـ قلادة الإبداع من بغداد عام 1997

ـ أوسكار الأغنية العربية عام 1996

والجدير بالذكر أن كاظم الساهر حصل علي الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية في بيروت.

البرامج التي شارك بها كاظم الساهر

