انفجاران عنيفان يهزان صنعاء.. ماذا حدث؟



هز انفجاران عنيفان العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الانقلابيين الحوثيين، فجر الإثنين، إثر فشل المليشيات، بدعم إيراني، في نقل وإطلاق صاروخ باليستي.



وقال مصدر عسكري مقيم في صنعاء لـ”العين الإخبارية”، إن صاروخا باليستيا انفجر أثناء نقله من قبل مليشيات الحوثي في صنعاء ما تسبب بحالة ذعر كبيرة أوساط السكان.

وأوضح أن مليشيات الحوثي قامت بنقل صاروخ باليستي نوع “سكود” من أحد مخابئ التخزين والتصنيع في معسكر “الحفا” في مديرية الصافية شرقي صنعاء تمهيدا لإطلاقه قبل أن ينفجر بشكل مدو وكبير.

ورجح المصدر سقوط قتلى وجرحى في صفوف خبراء الصواريخ التابعين لمليشيات الحوثي.

وأكد صحة الانفجار سكان محليون، وقالوا إن انفجارا عنيفا سُمع على أرجاء واسعة من العاصمة تلاه انفجار آخر أكثر شدة ما أجبر السكان قرب المنطقة لفتح نوافذ المنازل لتلافي خسائر ضغط الانفجار الصاروخي الحوثي.

وهذه الواقعة الثانية من نوعها تضرب صنعاء منذ سريان الهدنة الأممية في 2 أبريل/نيسان الماضي، حيث انفجر قبل أيام صاروخ باليستي آخر قرب مطار صنعاء ما أدى إلى مصرع 5 مهندسين من عناصر مليشيا الحوثي بينهم أجانب، وإصابة مدنيين وتضرر منازلهم،

واعتبرت الحكومة اليمنية ذلك مؤشرا خطيرا على تدفق الأسلحة الإيرانية واستغلال الهدنة الأممية لتكديس المزيد من الأسلحة الإيرانية المهربة وسط الأحياء السكنية، واتخاذ المدنيين دروعا بشرية.