انطلاق أول معسكر كشفي للفتيات على مستوى المملكة بتعليم الباحة » صحيفة الرأي الإلكترونية

– مناهل الزهراني – الباحة

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة؛ دشنت مساعد المدير العام للشؤون التعليمية للبنات بتعليم الباحة الأستاذة نوال بنت علي الدرمحي فعاليات المعسكر الكشفي الأول للفتيات 1444هـ المقام في مقر بيت الطالب بمشاركة أكثر من 90 طالبة وقائدة كشفية يمثلون تسع إدارات تعليمية من مناطق ومحافظات المملكة، وبحضور مساعد مدير عام النشاط بوزارة التعليم د. أيمان الفريدي ومدير إدارة التدريب الطلابي بوزارة التعليم الأستاذة سارة العتي ومديرة إدارة نشاط الطالبات بتعليم الباحة الأستاذة فاطمة رجا وعدد من القيادات التربوية في قسم البنات والمشرفات التربويات.

وتجول الحضور في أرجاء المعسكر الذي شمل المخيمات والمعسكرات الكشفية والأنشطة الرياضية والهوايات المهنية والفنية

إثر ذلك نظم حفل خطابي بهذه المناسبة بدئ بترديد النشيد الوطني لتتوالى بعده الفقرات أولها القران الكريم فكلمة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة القتها مساعد المدير العام للشؤون التعليمية للبنات الأستاذة نوال بنت علي الدرمحي نقلت خلالها تحيات المدير العام للتعليم د. عبدالخالق بن حنش الزهراني، كما رفعت الأستاذة نوال شكرها وتقديرها نيابة عن المدير العام للتعليم لمعالي وزير التعليم وللقيادات العليا في الوزارة على هذه الثقة في تعليم الباحة بتنظيم أول معسكر كشفي للفتيات على مستوى المملكة، وأشارت خلال كلمتها إلى أهمية المعسكر نحو تعزيز القيم الوطنية والدينية ،وإبراز الدور التربوي للكشافة من خلال تفعيل أنشطتها المختلفة والاستثمار الأمثل للإجازة الصيفية وصقل المهارات الكشفية لدى الطالبات والمساهمة في إعدادهن للمشاركة في المناسبات الوطنية وخدمة ضيوف الرحمن للحج والعمرة ، والمنافسة المحلية والإقليمية والعالمية في ظل الاهتمام الكبير الذي تولية حكومتنا الرشيدة – أعزها الله-

عقب ذلك ألقت مساعد مدير عام النشاط بوزارة التعليم د. أيمان الفريدي كلمة بهذه المناسبة أكدت أهمية فتح المجال لجميع الفتيات الراغبات في المشاركة في الأنشطة الكشفية، مفيدة أن الكشافة هي مؤسسة تربوية تكمل ما تقوم به المدارس نحو ما يساهم في إعداد الفتاة السعودية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وكذلك الاستفادة من التجارب الدولية بمجال تنمية القدرات والمهارات وخدمة المجتمع، وأبانت أن نشاط الفتيات في الكشافة لا يقل أهمية عن مشاركة الشباب، ولا فرق بينهما، فالجميع شركاء في خدمة الوطن، والمساهمة في تطويره، والتعبير عن قيمه الأصيلة التي نعتز بها جميعاً، مؤكدة على دور العمل الكشفي في تدريب الفتيات على الانضباط والعمل الجماعي، وغرس القيم الإسلامية والتربية الوطنية لتدريب الفتيات على الانضباط وتحمل المسؤولية إلى جانب احترام الآخرين والعمل بروح الفريق الواحد، والتعرّيف بالقدرات الفردية والجماعية لخدمة المجتمع في ظل ما يحظى به المواطن والمواطنة من رعاية كريمة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين ” يحفظه الله”، مقدمة شكرها للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة على حسن التنظيم وجودة الاستضافة.

توالت فقرات الحفل بعد ذلك وتضمنت وعد الكشافة ولوحة فنية بعنوان ” فتيات الكشافة في باحة الأشواق”.