انتهاء صلاة جنازة المنتج محسن علم الدين بمسجد مصطفى محمود

انتهت منذ قليل صلاة الجنازة على المنتج السينمائي محسن علم الدين، التي أقيمت بمسجد مصطفى محمود، بحضور مجموعة كبيرة من أصدقاء ومحبي الراحل، كان على رأسهم نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي.

ورحل عن عالمنا صباح اليوم، بعد صراع طويل مع المرض أدت إلى نقله إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، وتدهورت حالته الصحية في الساعات الأخيرة.

وكان المنتج محسن علم الدين، أصيب بفيروس كورونا منذ عدة أشهر، ولكنه تعافى منه، وظل يعاني من الآثار الناتجة عن هذا الفيروس، التي أدت إلى فشل في رئتيه، وصعوبة في التنفس، لذلك لزم دخوله العناية المركزة، التي بقي بها لعدة أسابيع.