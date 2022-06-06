“الوزارة مفيهاش جاميكا عشان نحول الخسارة لربح”

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن وصفه بوزير تصفية شركات قطاع الأعمال “يضايقه لأنه بالباطل”، موضحا أنه عندما استلم مهام عمله كان عدد الشركات التابعة للوزارة 120 شركة، و8 شركات قابضة، فضلا عن 300 شركة مشتركة.

وتابع “توفيق”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه تم تصفية شركة واحدة من الشركات المشتركة، وشركتين من الشركات التابعة، لافتا إلى أن قطاع الغزل والنسيج لم ولن تصفى منه أي شركة، بل يعملون على دعم القطاع.

وأضاف أن الشركات التي تم تصفيتها كانت تخسر أكثر من 3 مليار جنيه سنويا، مؤكدا أن هدف الوزارة التنمية، معلقا: “الوزارة مفيهاش ساحر ولا جاميكا عشان يحول الخسارة لربح بعصا سحرية”.