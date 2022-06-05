الهند.. مصرع 15 شخصاً إثر سقوط حافلة بولاية أوتاراخند

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أكد مسؤول بشرطة ولاية أوتاراخند بالهند أن 15 شخصا على الأقل لقوا حتفهم إثر سقوط حافلة تقل 29 راكبا في واد سحيق في الولاية الواقعة بشمال الهند اليوم الأحد.

وقال مسؤول بمقر الشرطة بالولاية لرويترز، عبر الهاتف “عملية الإنقاذ جارية وحتى الآن تمكنا من إنقاذ سبعة أشخاص”.

وأضاف المسؤول، أن “الحادث وقع بالقرب من دمتا في منطقة أوتاركاشي. كانت الحافلة في طريقها إلى يامونوتري وعلى متنها 29 راكبا من منطقة بانا في ماديا براديش”.

وذكر وزير الداخلية أميت شاه، إنه تحدث إلى رئيس وزراء الولاية بوشكار سينغ دامي بشأن الحادث، وأشار إلى أن عمليات الإنقاذ جارية مع نقل الجرحى إلى أقرب مستشفى.