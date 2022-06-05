الهند.. مصرع 15 شخصاً إثر سقوط حافلة بولاية أوتاراخند

رهف الكاسريونيو 5, 2022


المناطق_رويترز

أكد مسؤول بشرطة ولاية أوتاراخند بالهند أن 15 شخصا على الأقل لقوا حتفهم إثر سقوط حافلة تقل 29 راكبا في واد سحيق في الولاية الواقعة بشمال الهند اليوم الأحد.

وقال مسؤول بمقر الشرطة بالولاية لرويترز، عبر الهاتف “عملية الإنقاذ جارية وحتى الآن تمكنا من إنقاذ سبعة أشخاص”.

وأضاف المسؤول، أن “الحادث وقع بالقرب من دمتا في منطقة أوتاركاشي. كانت الحافلة في طريقها إلى يامونوتري وعلى متنها 29 راكبا من منطقة بانا في ماديا براديش”.

وذكر وزير الداخلية أميت شاه، إنه تحدث إلى رئيس وزراء الولاية بوشكار سينغ دامي بشأن الحادث، وأشار إلى أن عمليات الإنقاذ جارية مع نقل الجرحى إلى أقرب مستشفى.




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رهف الكاسريونيو 5, 2022