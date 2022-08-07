الهلال يتحرك للحفاظ على لاعبه

ربطت تقارير صحافية نادي الهلال بالاقتراب من تمديد عقد لاعب الوسط البيروفي الدولي أندريه كاريلو.

إدارة نادي الهلال اقتربت من تجديد عقد البيروفي أندريه كاريلو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسم واحد حتى نهاية 2024، بناء على رغبة الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق.

رئيس نادي الهلال فهد بن نافل تواصل مع وكيل أعمال اللاعب، بهدف تمديد تعاقده ووصلت المفاوضات لمرحلة متقدمة.

يذكر ان الهلال تعاقد مع كاريلو لمدة عام واحد على سبيل الإعارة في موسم الانتقالات الصيفية لعام 2018، قادمًا من بنفيكا البرتغالي، وفي الموسم الذي يليه قام بضمه بصفة نهائية.