النيابة تكشف عن عقوبة انتحال ألقاب مزاولة المهن الصحية

يُمنع ممارسة أي مهنة صحية، إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.

أعلنت النيابة العامة، اليوم الأحد، أنه يُمنع ممارسة أي مهنة صحية، إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.

وشددت في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” على أنه يُحظر انتحال أي من ألقاب مزاولة المهن الصحية بزعم كاذب مهما كانت مظاهره وبما يحمل الآخرين على الاعتقاد بصحته.

وأوضحت أن كل من انتحل لنفسه لقبا من الألقاب التي تطلق على مزاولي المهن الصحية يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 6 أشهرـ وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال.

