“النقل” تعلن أسماء المقبولين في برنامج استقطاب وتأهيل المتميزين

أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، اليوم (الإثنين)، أسماء المرشحين والمرشحات المقبولين في برنامج استقطاب وتأهيل المتميزين.

وأكدت الوزارة على المرشحين والمرشحات المقبولين بسرعة استكمال إجراءات الكشف الطبي، وذلك وفق البريد الإلكتروني المرسل لكل مرشح.

وأوضحت أنه في حال عدم استكمال إجراءات الكشف الطبي، فإن ذلك يعتبر عدولاً عن الوظيفة، كما أتاحت التواصل عبر البريد الإلكتروني في حال وجود استفسار.

ويمكن الاطلاع على أسماء المقبولين في برنامج استقطاب وتأهيل المتميزين من خلال الرابط. وفق “أخبار 24”.