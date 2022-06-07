“الناس بتعمل مشروعات عشان تبيعها.. دي القاعدة” (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه تم الإعلان عن بيع 25% من ميناء جبل علي والمنطقة الصناعية به لصندوق المعاشات الكندي، لافتا إلى أن المشاركة تساعد في الحصول على الدعم النقدي، معلقا: “تخيلوا لو اتقال في مصر أن في ميناء هيتباع منه 25%.. على اللي هيتعمل”.

وأشار “أديب”، خلال برنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، مساء الإثنين، إلى أن ميناء جبل علي هو درة التاج في الإمارات، مضيفا: “العالم كده.. حد يجي يشتري عندك وإنت تروح تشتري عند حد، كل دول العالم يأتي عليها وقت ولازم يبيع حاجة”.

وأضاف، “أنت تبيع حصة أقلية.. يعني هتفضل شركتك وملكيتك، إنت فقط بتتوسع وتورق وتتطور، الناس بتعمل مشروعات عشان تبيعها”.