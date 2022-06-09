الميركاتو الصيفي.. من هو داروين نونيز هدف كبار أوروبا؟



بات الأوروجواياني داروين نونيز، لاعب بنفيكا البرتغالي الشاب، أحد الأسماء الشهيرة التي يتم تداولها مؤخرا بشأن أخبار سوق الانتقالات.



وارتبط اسم داروين نونيز بعدة أندية أوروبية كبيرة في الآونة الأخيرة، أبرزها ليفربول الإنجليزي، الذي يتصدر سباق التعاقد معه، بجانب غريمه مانشستر يونايتد.

وأشارت عدة تقارير إعلامية مؤخرا إلى أن ليفربول يجهز عرضا بقيمة تتراوح بين 80 و100 مليون يورو مقابل التعاقد مع نونيز صاحب الـ22 عاما.

من هو داروين نونيز؟



داروين نونيز هو مهاجم أوروجواياني شاب، يلعب في الأساس كرأس حربة، كما يتم توظيفه أيضا كجناح أو صانع لعب.

نشأ نونيز (22 عاما) في أكاديمية نادي بينيارول، أحد أكبر أندية أوروجواي، وتدرج في الفئات السنية حتى وصوله للفريق الأول في عام 2018.

وفي العام التالي انتقل نونيز إلى أوروبا من بوابة ألميريا الإسباني، الذي دفع 13 مليون يورو مقابل التعاقد معه.

أظهر نونيز تألقا ملحوظا مع ألميريا، حيث سجل 16 هدفا وصنع 3 أهداف في 32 مباراة مع الفريق الأندلسي، ليلفت انتباه عدد من الأندية الأوروبية.

وفي صيف 2020 رحل نونيز إلى بنفيكا مقابل 24 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى 2025، ليشارك معه في 84 مباراة سجل خلالها 74 هدفا وصنع 16.

وعلى المستوى الدولي بدأ نونيز مسيرته مع منتخب أوروجواي عام 2019 بعد لعبه في مراحل الناشئين والشباب، ومنذ ذلك الحين خاض 19 مباراة سجل خلالها هدفين.

وتبلغ قيمة نونيز السوقية 55 مليون يورو بحسب موقع “ترانسفير ماركت” المتخصص في هذا الِشأن، وهي القيمة الأعلى في مسيرته، علما بأن قيمته وقت وصوله إلى ألميريا قبل 3 سنوات كانت مليوني يورو فقط.