“المياه الوطنية” توضح كيف يتصرف العميل في حال تجاوز حده الاستهلاكي

أوضحت شركة المياه الوطنية، الخطوات التي يجب اتباعها من قبل العميل في حال وصول رسالة له بتجاوز الحد الاستهلاكي.

وبيّنت الشركة، أنه يجب على العميل التأكد من عدم وجود أي تسربات داخلية أو خارجية كونها قد تكون تسببت في ارتفاع الاستهلاك، وفي حال عدم وجود أي تسربات يمكن مراجعة استهلاك المنزل خلال الشهر.

ولفتت إلى أن هناك أموراً قد تؤثر على الاستهلاك مثل ري الحدائق وتعبئة المسابح بالإضافة إلى زيادة عدد الأفراد خلال فترة زيادة الاستهلاك، مبينةً أنه في حال التأكد من كل ذلك يجب على العميل مراجعة الحد الاستهلاكي فقد يكون غير مناسب له ويستطيع تغييره من خلال تطبيق “المياه الوطنية”. وفق “أخبار 24”.