الموعد والمنتخبات والمجموعات.. كل ما تريد معرفته عن كأس العرب للصالات



أجريت يوم الخميس، قرعة بطولة كأس العرب لكرة الصالات 2022، والتي تقام خلال شهر يونيو/ حزيران الحالي.

وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إجراء قرعة كأس العرب لكرة الصالات ظهر الخميس في الرياض.

موعد بطولة كأس العرب للصالات 2022

ينتظر أن تقام البطولة العربية لكرة الصالات في المملكة العربية السعودية خلال شهر يونيو 2022.

وتنطلق منافسات البطولة العربية لكرة الصالات في 19 من يونيو الحالي وتستمر حتى يوم 29 من نفس الشهر.

ما هي المنتخبات المشاركة في كأس العرب للصالات؟

تشارك 10 منتخبات في البطولة العربية لكرة الصالات، وهي المغرب ومصر والسعودية في التصنيف الأول، وليبيا والكويت والعراق في التصنيف الثاني، والجزائر وفلسطين وموريتانيا والصومال في التصنيف الثالث.

وتم وضع 4 منتخبات في المجموعة الأولى التي تأتي على رأسها المغرب، و3 في الثانية التي تتواجد بها مصر ونفس العدد في الثالثة التي يتواجد بها المنتخب السعودي كمصنف أول.

ما هو نظام بطولة كأس العرب للصالات؟

بطولة كأس العرب للصالات تبدأ بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل للدور الثاني أول 3 فرق في المجموعة الأولى، وبطل ووصيف المجموعتين الثانية والثالثة، وأفضل ثالث منهما، إلى ربع النهائي..

وتلعب مباريات الأدوار ربع ونصف النهائي بنظام خروج المغلوب، وصولا للمباراة الختامية.

مجموعات كأس العرب للصالات 2022