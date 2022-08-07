“المواطن” ترصد فرحة الأطفال بتتويج الأخضر الشاب

شهدت مباراة السعودية ضد مصر حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، وسط تفاعل كبير خاصة من الأطفال الذين أبدوا سعادتهم بفوز الأخضر بلقب كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا.

الأخضر بطلًا لكأس العرب للشباب:

ولعب منتخب السعودية ضد مصر في نهائي كأس العرب للشباب 2022، وانتهت المباراة بفوز الأخضر بركلات الترجيح، بعد نهاية الأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

سعادة غامرة بين الأطفال بالتتويج:

ورصدت عدسة “المواطن” فرحة الأطفال وتفاعلهم مع تألق منتخب السعودية في المباراة النهائية وتتويجه باللقب العربي، حيث أعربوا عن سعادتهم البالغة بالمستوى الذي قدمه اللاعبون وتمنوا نجاحهم في تحقيق إنجازات أكبر.

وتوج أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، منتخب السعودية بلقب كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، وسط تفاعل كبير من اللاعبين والجماهير في المدرجات.

وظهر الأخضر بشكل مميز خلال منافسات النسخة الحالية من بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب، ليحصد اللقب الثاني على التوالي، والثالث في تاريخه، ليفض الشراكة مع المغرب صاحبة اللقبين.