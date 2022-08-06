المواطنون يستحوذون على النصيب الأكبر من نزلاء فنادق أبوظبي خلال النصف الأول

استقبلت فنادق أبوظبي 1.84 مليون نزيل فندقي في النصف الأول من العام الجاري 2022، بنمو نسبته 22% مقارنة في الفترة نفسها من العام الماضي.



الإيرادات والإشغال

وأظهرت بيانات دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، أن فنادق العاصمة سجلت معدلات إشغال بنسبة 70% في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين سجل متوسط الإقامة الفندقية للنزلاء نحو 3.2 ليال للنزيل الواحد.

وبحسب البيانات، فقد ازدادت الإيرادات الفندقية إلى 2.4 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري بارتفاع نسبته 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021.



السعر والإيرادات

وذكرت بيانات الدائرة أنّ متوسط سعر الغرفة في فنادق العاصمة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 329 درهماً بزيادة نسبتها 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغ متوسط الإيرادات للغرفة المتاحة 232 درهماً عن الفترة نفسها بزيادة نسبتها 24%.



جنسيات النزلاء

واستحوذ مواطنو دولة الإمارات على النصيب الأكبر من نزلاء فنادق العاصمة خلال النصف الأول من العام الجاري بحصة بلغت 29%، أو ما يعادل 528 ألف نزيل.

وعلى صعيد الجنسيات غير الإماراتية، حلّت الجنسيات الهندية في الصدارة بحصة 12% أو ما يوازي 219 ألف نزيل، وبزيادة نسبتها 37% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، تليها الجنسيتان الفلبينية والبريطانية بحصة تبلغ 4.5% أو ما يعادل 82 ألف نزيل لكل منهما، في ما سجلت الجنسية المصرية نحو 4% أو ما يوازي 77 ألف نزيل وبنمو نسبته 4% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

بدورها، استحوذت الجنسية السعودية على حصة 3% تعادل 57 ألف نزيل، في ما بلغ عدد النزلاء من الجنسية الباكستانية 55 ألف نزيل، والأميركية 55 ألف نزيل، والأردنية 42 ألف نزيل، كما سجلت الجنسية الفرنسية 38 ألف نزيل، والألمانية 35 ألف نزيل.



فئات الفنادق

ووفق بيانات الدائرة، فقد حققت الفنادق من فئة خمس نجوم نمواً في عدد النزلاء بنسبة 40%، إلى 831 ألف نزيل خلال النصف الأول، في ما بلغ متوسط الإشغال 63% بنمو نسبته 10% عن الفترة المماثلة من العام الماضي. وسجلت الفنادق من فئة أربع نجوم زيادة في عدد النزلاء بنسبة 6% إلى 554 ألف نزيل بمتوسط إشغال بلغ 78% وارتفاع نسبته 4%.

كما ارتفع عدد نزلاء الفنادق من فئات نجمة واحدة، ونجمتين وثلاث نجوم بنسبة 13% إلى 276 ألف نزيل، وارتفع متوسط الاشغال بنسبة 5% إلى 74%.

بدورها، سجلت الشقق الفندقية نمواً بنسبة 16% في عدد النزلاء إلى 179 ألف نزيل، وارتفع متوسط الاشغال فيها إلى 79%.

واستحوذت مدينة أبوظبي على النصيب الأكبر من نزلاء الفنادق بواقع 1.61 مليون نزيل خلال النصف الأول بنمو نسبته 25%، في ما بلغ عدد نزلاء فنادق منطقة العين نحو 169 ألف نزيل بزيادة نسبتها 3%، ووصل عدد نزلاء فنادق منطقة الظفرة إلى نحو 60 ألف نزيل بارتفاع نسبته 8%.