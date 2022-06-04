“الموارد البشرية” تمكّن الراغبين بالعمل في موسم الحج من استخراج التصاريح عبر “منصة أجير”

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع إمارة منطقة مكة المكرمة، تمكين الراغبين بالعمل في موسم الحج داخل المشاعر المقدسة من السعوديين والمقيمين من استخراج تصريح عمل (أجير الحج) عبر منصة أجير.

وأوضحت الوزارة أنه من خلال هذه الخدمة سيتم التصريح للمنشآت العاملة في موسم الحج إمكانية إصدار تصاريح للعاملين لديها في المشاعر المقدسة وتوظيف السعوديين والوافدين بشكل مؤقت لتغطية احتياجهم من القوى العاملة خلال الموسم.

وأبانت أن “سوق العمل الافتراضي” التابع للمنصة يتيح للمنشآت المصرح لها بالعمل في موسم الحج عرض فرص العمل الشاغرة لديها خلال موسم عبر منصة إلكترونية، كما تمكن المنصة الباحث عن العمل من استعراض تلك الفرص، والتقدم إلى فرص العمل المناسبة له. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن “أجير” يسعى إلى تعزيز المرونة والحركية فيما يتعلق بالقوى العاملة في السوق السعودي، وذلك لتغطية احتياج المنشآت ورفع إنتاجية وفاعلية الأيدي العاملة في السوق، وتقديم حلول مرنة لأصحاب الأعمال، ونقل المعرفة داخل سوق العمل السعودي، إلى جانب تقليل الاعتماد على الاستقدام الخارجي.