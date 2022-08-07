“الموارد البشرية” تطلق حملة تعريفية بمواصفة المسؤولية الاجتماعية للشركات

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حملة تعريفية عن المواصفة القياسية للمسؤولية الاجتماعية – دليل الشركات، والذي اعتمدته الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة .

وأوضحت الوزارة أن دليل المسؤولية الاجتماعية للشركات يهدف إلى تمكين المسؤولين فيها من بناء أدوار منشآت القطاع الخاص في مجال المسؤولية الاجتماعية وممارستها بالطريقة المثلى، لتحقق غاياتها التنموية والاقتصادية وأثرها الاجتماعي.

وأبانت أن المواصفة تتناول عدة محاور رئيسية، من أبرزها المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات ومبادئها وقضاياها الجوهرية، كما تستعرض أهم نماذج التشغيل للمسؤولية الاجتماعية وأساليب توفير الموارد المالية، بالإضافة إلى تحديد أهم المهارات والمعارف الخاصة بفريق العمل بالمسؤولية الاجتماعية. وفق “أخبار 24”.