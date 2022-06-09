“الملفوف” يفسد خلطة كنتاكي في أستراليا.. أزمة “خس” تضرب الجزيرة الكبرى



يبدو أن قرار كنتاكي KFC في أستراليا باستخدام الملفوف بدلا من الخس في شطائر البرجر لن تمر مرور الكرام.



فمع ارتفاع أسعار الخس بنسبة تصل إلى 300% في المدن الأسترالية، بفعل الفيضانات الأخيرة وارتفاع أسعار الوقود العالمية اضطرت سلسلة المطاعم الشهيرة إلى اتخاذ هذا القرار الذي لن يعجب محبي شطائر البرجر بالخس.

اجتماع لرئيس الوزراء



وفي هذا الإطار أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنه سيجتمع مع كبار المسؤولين اليوم الخميس، لمناقشة التكلفة المرتفعة للخس، إثر قرار سلسلة مطاعم “كي إف سي” المحلية استبداله بالملفوف في شطائر البرغر الخاصة بها.

وقد وصف زعيم يسار الوسط أنتوني ألبانيز قرار سلسلة مطاعم الوجبات السريعة بأنه “مجنون”، قائلاً من باب المزح، إن الوضع أصبح يشكل “أزمة” وطنية.

قرار خاطئ



وشهدت أسعار الخس قفزة كبيرة بلغت نحو 300% حيث ازداد سعر رأس خس الأيسبرغ من دولارين إلى حوالي ثمانية دولارات في سيدني وملبورن.

نتيجة لذلك، أبلغت مطاعم “كي إف سي” العملاء الأستراليين بأنها ستخفض الاعتماد على الخس في منتجاتها لصالح مزيج يجمع بالتساوي بين الخس والملفوف.

وفي هذا الإطار قال ألبانيز لإذاعة “كيس إف إم” في سيدني: “الملفوف ليس مثل الخس.. هذا قرار خاطئ”.

وأضاف: “سأطرح موضوع ‘فضيحة الملفوف’ على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء اليوم”.

ويشهد العالم موجة من التضخم مما تسبب في ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير، وفاقم من تلك الموجة ارتفاع أسعار الوقود بشكل كبير.

وتحوم أسعار النفط حاليا عندى مستوي 120 دولارا للبرميل.

كما ساهمت الحرب الروسية على أوكرانيا في تصاعد وتيرة التضخم مع وجود صعوبات في تصدير العديد من السلع الأساسية حول العالم مما زاد من حدة وتيرة أزمة سلاسل الأمداد والتي تسبب بها جائحة كورنا.