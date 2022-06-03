المشروعات القومية وفرت 5 مليون فرصة عمل

قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية تواجه تحدي توفير مليون فرصة عمل جديدة سنويا، لافتا إلى أنه منذ 2014 كان ينظر للمشروعات القومية على أنها تغطي الاحتياجات الأساسية للدولة وكانت تخلق فرص عمل كبيرة.

وأشار من خلال كلمته بفعاليات جلسة الفرص الاستثمارية على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بشرم الشيخ، اليوم الجمعة، إلى أن المشروعات القومية استطاعت أن تخلق 5 مليون فرصة عمل كما تبنت الدولة المصرية برنامج إصلاح اقتصادية منذ عام 2016 واستطعنا العبور بالاقتصاد المصري ونضعه على الطريق الصحيح.

وأكد أنه لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي ما كانت الدولة استطاعت الصمود أمام تداعيات جائحة كورونا إلى أن مصر كانت من الدول القليلة جدا التي استطاعت النمو إيجابيا خلال عامي جائحة كورونا.