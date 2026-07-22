يوليو 22, 2026

المركز الوطني للغطاء النباتي يطرح 11 فرصة استثمارية في متنزهات المدينة المنورة

أحمد منصور يوليو 22, 2026
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10:56 صباحًا – 22/07/2026 – 3 مشاهدات

طرح المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر 11 فرصة استثمارية في عدد من المتنزهات الوطنية بمنطقة المدينة المنورة، في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم السياحة في الوجهات الطبيعية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.

وأوضح المركز أن هذه الفرص تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأثر البيئي والاقتصادي المستدام، بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز جودة الحياة، والمساهمة في خلق قيمة مضافة للمجتمعات المحلية ودعم الاقتصاد الوطني.

وتشمل الفرص الاستثمارية المطروحة أنشطة متنوعة أبرزها: التخييم، والسياحة البيئية، والطيران المظلي، مما يساهم في تطوير المتنزهات الوطنية وتعزيز مكانتها كوجهة طبيعية تستقطب الزوار من داخل المملكة وخارجها.

وأشار المركز إلى أنه يعمل على طرح فرص استثمارية طويلة الأمد بالإضافة إلى الفرص الموسمية، بهدف تنمية الغطاء النباتي ودعم مشاريع التشجير والحفاظ على الموارد الطبيعية، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، تحقيقاً لأهداف مبادرة السعودية الخضراء ورؤية 2030.

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