يوليو 22, 2026

المركز الوطني البيئي يكشف مرتكزات إعداد خطط تأهيل المواقع المتدهورة

أحمد منصور يوليو 21, 2026
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وأوضح المركز الوطني لمراقبة الالتزام البيئي أن خطط إعادة تأهيل المواقع المتدهورة مبنية على أسس علمية وفنية تأخذ بعين الاعتبار طبيعة كل موقع وخصائصه البيئية. وأشار إلى أن إعداد هذه المخططات يعتمد على ثلاث ركائز أساسية: طبيعة الموقع، ومستوى التأثير البيئي، ونتائج الدراسات والتقييم البيئي، وذلك لضمان الحلول المناسبة…

وأوضح المركز الوطني لمراقبة الالتزام البيئي أن خطط إعادة تأهيل المواقع المتدهورة مبنية على أسس علمية وفنية تراعي طبيعة كل موقع وخصائصه البيئية، مما يدعم اختيار إجراءات إعادة التأهيل الأكثر ملاءمة لكل حالة.

وذكر المركز عبر حسابه الرسمي على موقع

وشدد المركز على أن اختلاف خصائص المواقع ومستويات تأثيرها البيئي يحتم تصميم خطط إعادة تأهيل تتناسب مع كل حالة، مما يساهم في استعادة المواقع المتدهورة وتعزيز استدامتها البيئية على المدى الطويل.

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