المركزي السعودي يواصل التحذير من التعامل مع الفوركس غير المرخص

يواصل البنك المركزي السعودي تحذير الأفراد من التعامل مع جهات الفوركس غير المرخص التي تدعي أنها جهات مرخصة، خوفا من التعرض للاحتيال المالي، مشيرا إلى أنها توهم الأفراد بالثراء السريع بشكل يغري الفرد للاستثمار معهم، ودعت الأشخاص لضرورة التأكد من الجهات التي يتعاملون معها وتوعية من حولها بخطورة الفوركس غير المرخص.

تحذيرات البنك المركزي من الفوركس غير المرخص

وتحت هاشتاج #الفوركس_غير_ المرخص، يواصل الحساب الرسمي للبنك المركزي السعودي تحذير الأفراد عبر تغريدات منفصلة من خطر الفوركس غير المرخص، وتضمنت تلك التحذيرات الآتي:

– الفوركس غير المرخص يستعين بشخصيات عامة في إعلاناتها للإيقاع بالضحية، فلا تنخدع بها.

– احذر من مشاركة معلوماتك وبياناتك البنكية مع جهات تروج للفوركس غير المرخص.

– احم نفسك من الاحتيال بعدم التفاعل مع إعلاناتهم.

– تجاهل الاتصالات التي تعدك بالاستثمار والربح السريع.

– تقوم جهات الفوركس غير المرخص باختيار ضحاياها بعناية وتوهمهم بمكاسب مالية، احذرهم.

– تستخدم الجهات التي تروج للفوركس غير المرخص قنوات مختلفة بهدف الاحتيال وإغراء المستثمرين.

على الجانب الآخر، أعلن البنك المركزي السعودي الترخيص لشركتين من شركات التقنية المالية الجديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، وهي: شركة إنجاز لخدمات المدفوعات لتقديم خدمات المحفظة الإلكترونية، وشركة مارتا المالية لتقديم خدمات المدفوعات عبر نقاط البيع، وذلك في إطار تمكين قطاع التقنية المالية عبر السماح بدخول أنشطة جديدة تستهدف التالي:

– تعزيز استقرار ونمو القطاع.

– جذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة.

– ضمان كفاءة عمل هذه الشركات، من خلال الالتزام بما يصدر من متطلبات رقابية وإشرافية.

– تعزيز الاستقرار المالي، ودعم فرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وبدوره يواصل البنك المركزي السعودي تأكيده على دعم قطاع شركات المدفوعات والتقنيات المالية، إضافة لرفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، وتعزيز ودعم الابتكار في الخدمات المالية المقدمة بشكل يدعم أهدافه في تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ويساعد في وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.



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