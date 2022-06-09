المخرج عمرو سلامة يعلن إصابته بفيروس كورونا ويطالب المخالطين بالحذر

عمرو سلامة – الصورة من صفحته على فيسبوك.

طالب المخرج المصري عمرو سلامة بضرورة أخذ الحيطة والحذر من كل من رافقه أو قابله خلال الـ48 ساعة الماضية، وذلك بعدما أصيب بفيروس كورونا.وأعلن سلامة عبر صفحته الشخصية عن إصابته بوباء كوفيد – 19، قائلاً عبر منشور نشره: « إيجابي كورونا.. لو شفتني آخر كام يوم خد بالك على نفسك والآخرين».

فيما انهالت التعليقات عليه من زملائه الفنانين والنجوم ومتابعيه عبر صفحته، ليدعو الجميع له بالشفاء العاجل، حيث علق الفنان أحمد أمين الشهير بالشيخ عرفات (نسبة إلى شخصيته في مسلسل جزيرة غمام): « سلامتك ألف سلامة»، وعبر آخرون: « ألف سلامة عليك يا عمرو»، و«سلامتك ألف سلامة.. شفاك الله وعافاك.. وحفظك من كل سوء يا رب»، و« ألف سلامة.. استر يا رب».

وكانت آخر أعمال المخرج عمرو سلامة السينمائية فيلم «برا المنهج»، الذى طَرَحَته إحدى المنصات على الإنترنت بعد رفعه من السينمات خلال الشهور الماضية. والفيلم بطولة كل من ماجد الكدواني وروبي ودنيا ماهر، وتأليف خالد دياب وعمرو سلامة.

من ناحية أخرى، كان المخرج عمرو سلامة قد علّق على تكريمه من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية بدورته السبعين، بجائزة أحسن مخرج، خلال حفل الختام. كما أهدت إدارة المهرجان العديد من الجوائز للأفلام الخمسة المشاركة بالمهرجان، حيث كرّم المهرجان 5 أفلام من أصل 28 فيلماً، وفقًا للمعايير الأخلاقية والفنية من وجهة نظر المركز، وهي أفلام: «ريتسا، وللإيجار، وقابل للكسر، وبرا المنهج، والمحكمة».

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