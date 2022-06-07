المخرج أحمد مدحت يشيد بأداء محمد علاء في مسلسل “الثمانية”

أشاد المخرج أحمد مدحت، بالفنان محمد علاء الشهير بـ” جامايكا”، وأكد للجمهور أنه سيظر بشكل مفاجئ وجديد في مسلسل “الثمانية” من خلال تجسيده لشخصية “مازن” خلال أحداث العمل.

وكتب أحمد مدحت، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “محمد علاء الشهير بجامايكا اشتغل معايا زمان في عمل اسمه ( رمال ) كان تبع MBC وبعد كده اديته دور حلو في ( أنا شهيرة ) وقال مع الناس أو ي واتذاع على ال MBC برضه ولما جيت أعمل مسلسل ( اختفاء )”.

وأضاف قائلًا:” لقيت إن جامايكا مناسب أوي لدور الرسام اللي كان بيحب نسيمة ( نيللي كريم ) واتقتل في الستينيات وكان اسمه نادر الرفاعي والدور ده كان انطلاقة لجامايكا وابتدى ياخد مساحات اكبر، في ( الثمانية ) ح تشوفوا محمد علاء في دور ( مازن ) بشكل جديد ونضج أكبر وبرضه على ال MBC “.

مسلسل “الثمانية” من تأليف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية، وإنتاج Rozam، إخراج أحمد مدحت، بطولة آسر ياسين، وخالد الصاوي، وغادة عادل، ومحمد ممدوح، وريم مصطفى، ومحمد علاء، وفراس سعيد ونخبة من النجوم العرب.

وتدور الأحداث في إطار من الحركة والإثارة، حيث ظهر الفنان آسر ياسين في مشاهد انفجارات وتبادل إطلاق نار.