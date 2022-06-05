المبادرات الرئاسية حققت نقلة نوعية لمصر بمجال الصحة (فيديو)

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقلت مصر نقلة نوعية في مجال الصحة.

وأضاف “عقبة”، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “غرفة الاخبار” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأحد، أن مصر أصبحت خالية من فيروس سي الذي كان من المشكلات الصحي المتوطنة، بفضل تطبيق مبادرة القضاء على فيروس سي.

وتابع رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، أن شركات الادوية بدأت في انتاج معظم الادوية ليحدث اكتفاء ذاتي في مجال تصنيع الدواء بجانب إنشاء مراكز للبلازما وتجميع مشتقات الدم، فضلًا عن تصنيع اللقاحات اللازمة، مشددًا على أن مصر لديها الكثير من الخبرات التي يمكن نقلها للدول المجاورة وخاصة الدول الإفريقية.