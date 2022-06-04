أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن المئات من ضباط المخابرات الأميركية والبريطانية يعملون في أوكرانيا منذ 10 سنوات.

وقال لافروف في مقابلة تلفزيونية أورد الموقع الإخباري لقناة (أرتي بالعربي) الروسية مقتطفها منها: “بالتوازي مع ذلك، لم يكن هناك شك في أن أوكرانيا كانت تعج بالأسلحة، في وقت كان فيه المئات من ضباط المخابرات المركزية الأميركية والمخابرات البريطانية هناك”.

وأضاف وزير الخارجية الروسي: “أعتقد أنهم كانوا هناك منذ 10 سنوات، ويشغلون مبان ضخمة في مجمع الخدمات والوكالات الأوكرانية الرسمية”.

وأشار لافروف إلى أن “ضباط المخابرات الأجنبية هؤلاء في أوكرانيا، كانوا يسيطرون إلى حد كبير على كل شيء”.

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