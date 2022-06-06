“اللي مش هيشتري عربية دلوقتي هيندم”

قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن مصطلح “أوفر برايس” غير صحيح مضيفا مفيش حاجة اسمها أوفر برايس.

وأشار من خلال برنامج “صباح الورد” المذاع علي قناة “ten”، اليوم الإثنين، إلى أنه ما دام هناك إقبال كبير على سلعة ما فأن سعرها سيرتفع حيث أن الأمر يخضع للعرض والطلب إلى أن هناك اعتقاد أن التاجر هو من يتحكم في سعر السيارة وهو اتهام ظالم.

وأضاف أن سوق السيارات مر عليه 4 أزمات شديدة أدت إلى تراجع إنتاج السيارات وتوقف حركة الاستيراد مضيفا اللي مشتراش عربية في 2021 ندم واللي مشتراش في أول السنادي ندم واللي مش هيشتري دلوقتي هيندم.