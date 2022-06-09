“الكومبو” مع علي الألفي .. كيف صنع انفصال وردة عن بليغ حمدي أسطورة ميادة الحناوي؟ | فيديو



قدم المطرب علي الألفي حلقة جديدة من برنامج “الكومبو” حول المطربة الكبيرة الراحلة وردة الجزائرية.

يشرح على الألفي أن متطلبات النجاح للمطربة العربية اجتمعت في وردة، موهبة الغناء، وجمال الشكل، والقبول والحضور عند الجمهور.

ويضيف أن وردة كانت أول مطربة تكسر الحاجز بين المغني على المسرح والجمهور، لدرجة أن جمهور حفلاتها أطلقوا أثناء غنائها هتافات مثل هتافات مشجعي كرة القدم.

زواج وردة من الموسيقار بليغ حمدي كان أهم عقد إنتاج فني على حد قول البعض، وانفصالهما أيضا كان بداية لأسطورة ميادة الحناوي، التي غنت رسائل بليغ لوردة بعد انفصالهما.

كيف وضع محمد عبد الوهاب لمسة في لحن “في يوم وليلة” تحجزه لوردة، ولماذا لم يقدم لها التهنئة بعد تقديم الأغنية وتفاعل الجمهور معها، وكيف تجنبت وردة البقاء حبيسة الغناء الكلاسيكي، ووصلت بقوة لشريحة أجيال موسيقى “البوب”؟ هذا ما نتعرف عليه في الحلقة.