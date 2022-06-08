“الكهرباء” تتيح للمشتركين متابعة الاستهلاك بشكل مباشر وقراءة العداد عن بُعد

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، 5 خدمات جديدة للمشتركين، من أبرزها المتابعة المباشرة لمعدلات الاستهلاك ومقارنتها، وقراءة العداد عن بُعد للاطلاع على معدلات الاستهلاك من خلال التطبيق الإلكتروني للكهرباء.

وتشمل الخدمات الجديدة أيضاً؛ نمط الاستهلاك، والتنبيهات والإشعارات، ونمط الأحمال.

وأكدت الشركة أن الخدمات الجديدة تمكن المشتركين من مراقبة نمط الاستهلاك، ومقارنة الاستهلاك الشهري أو الأسبوعي أو اليومي، عبر الموقع الإلكتروني للشركة أو تطبيق الكهرباء.

وأكد أن هذه الخدمات تأتي ضمن مساعي “السعودية للكهرباء” لتحسين وتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية.

وفق “أخبار 24”.