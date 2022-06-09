القوات الأوكرانية ربما تُضطر إلى التراجع في سيفيرودونيتسك

قال حاكم منطقة لوغانسك إن الجيش الأوكراني قد يُضطر إلى التراجع لمواقع أقوى في مدينة سيفيرودونيتسك المحاصرة في شرق البلاد، لكنه لن يتخلى عن المدينة، وأشار إلى اندلاع قتال عنيف هناك أمس.

وأضاف الحاكم سيرغي غايداي، في كلمة بثها التلفزيون، أن أوكرانيا تتوقع من روسيا تصعيد قصفها لسيفيرودونيتسك، وشن هجوم ضخم، حيث تركز موسكو كل جهودها على المنطقة.

وقال غايداي: «القتال مازال مستمراً ولن يتخلى أحد عن المدينة، حتى لو كان على جيشنا أن يتراجع إلى مواقع أقوى. هذا ليس معناه أن هناك من يتخلى عن المدينة.. لن يتخلى أحد عن أي شيء. لكن من الممكن أن يُضطر (الجيش) إلى التراجع».

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