القناة الناقلة لـ مباراة السعودية وفنزويلا

فهد سليمانيونيو 9, 2022


يستعد الأخضر، اليوم الخميس، لخوض مباراته الودية الثانية أمام منتخب فنزويلا في إطار تحضيراته لـ كأس العالم 2022 بـ قطر.

توقيت مباراة السعودية وفنزويلا:

وستقام المباراة اليوم في مدينة مورسيا الإسبانية في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة.

القناة الناقلة:

وستنقل قناة SSC 1 مباراة السعودية وفنزويلا، حيث يسعى الأخضر للفوز بعد أن خسر من كولومبيا بهدف دون رد في الودية الأولى يوم الأحد الماضي.

يذكر أن المنتخب السعودي سبق له أن خاض 6 مباريات كأول اختبار ودي له تحضيرًا لمشاركته في كأس العالم في آخر 5 مرات شارك فيها.

لم يفز المنتخب السعودي في أول لقاء ودي له تحضيرًا لـ كأس العالم خلال الخمس مباريات، حيث خسر 4 مرات وتعادل مرتين.


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فهد سليمانيونيو 9, 2022