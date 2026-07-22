القلاع المعلقة في السعودية.. هذه أماكنها وطرق الوصول إليها

تعد جبال فيفاء شرق منطقة جازان، من أبرز الوجهات السياحية الجبلية في السعودية. وتعرف باسم “القلاع المعلقة” بسبب بيوتها الحجرية المبنية على منحدرات شديدة الانحدار، ومدرجاتها الزراعية الدائرية الممتدة إلى مئات السنين. وتتميز مدينة فيفا التي تضم أكثر من 50 قمة جبلية يبلغ ارتفاعها حوالي 2000 متر، بمناخ صيفي معتدل وطبيعة طبيعية…

على ارتفاعات عالية تلامس الغيوم، وفي مشهد يبدو أقرب إلى لوحة مرسومة على سفوح الجبال، تقف جبال فيفاء شرق منطقة جازان كإحدى الوجهات الطبيعية الفريدة في المملكة، حتى أن الزائرين أطلقوا عليها اسم “القلاع المعلقة” أو “قلاع الجنوب”، بفضل بيوتها الحجرية الملتصقة بالسفوح، ومدرجاتها الزراعية التي تغطي الجبال بشكل دائري منذ مئات السنين.

وتعتبر فيفاء من أبرز الوجهات التي يقصدها السياح خلال فصل الصيف، وذلك لما تتمتع به من مناخ معتدل وطبيعتها الخضراء ومناظرها البانورامية، بالإضافة إلى تراث معماري فريد يعكس قدرة الإنسان على التكيف مع التضاريس الجبلية الوعرة.

لماذا سميت بالقلاع المعلقة؟

ويعود هذا اللقب إلى الطريقة الفريدة التي بنى بها أهل فيفاء منازلهم منذ مئات السنين. بنيت البيوت الحجرية على أطراف الجبال شديدة الانحدار، فوق مصاطب زراعية متتالية تبدو وكأنها معلقة بين السماء والوديان.

واعتمد البناؤون على الحجارة المحلية في تشييد المباني الدائرية والمتدرجة دون المساس بطبيعة الجبل، لتتحول المنطقة إلى أحد أجمل نماذج العمارة الجبلية في شبه الجزيرة العربية.

أكثر من 50 جبال في كتلة واحدة

وتتكون فيفا من كتلة جبلية تضم أكثر من 50 قمة وجبال فرعية تلتف حول بعضها البعض بشكل دائري، فيما يصل ارتفاع أعلى القمم إلى حوالي 2000 متر فوق سطح البحر، مما يضفي على المنطقة أجواء معتدلة طوال أشهر الصيف، مع انتشار الضباب والأمطار الموسمية.

مصاطب زراعية عمرها مئات السنين

ولا تزال المدرجات الزراعية التي نحتها الأهالي على سفوح الجبال تؤدي دورها حتى اليوم، إذ تزرع عليها محاصيل متعددة أبرزها القهوة السعودية (القهوة الخولاني)، إلى جانب الذرة والدخن والموز والبابايا والمانجو والعديد من الفواكه الاستوائية، مستفيدة من وفرة المياه والأمطار الموسمية.

كيف تصل إلى فيفا؟

وتقع جبال فيفاء على بعد حوالي 100 كيلومتر شرق مدينة جيزان، ويمكن الوصول إليها في حوالي ساعتين بالسيارة عبر طريق جازان – العيدابي – فيفاء، وهو طريق جبلي مرصوف يضم عشرات المنعطفات والمناظر الخلابة.

كما يمكن الوصول إليها بعد الهبوط في مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي بجازان، الذي يستقبل رحلات يومية من الرياض وجدة والدمام وعدد من المدن السعودية، ثم استكمال الرحلة براً إلى الجبال.

أفضل وقت للزيارة

ويعد فصل الصيف، من يونيو إلى سبتمبر، أفضل وقت لزيارة فيفاء، حيث تتراوح درجات الحرارة غالبًا بين 20 و28 درجة مئوية في المرتفعات، ويغطي الضباب القمم معظم أيام الموسم، وتصبح الجبال أكثر خضرة بعد هطول الأمطار.

وجهة تجمع بين الطبيعة والتراث

ولا تقتصر زيارة فيفاء على الاستمتاع بالمناخ البارد فحسب، بل تتيح للزائر فرصة اكتشاف القرى التراثية والبيوت الحجرية القديمة، والتجول بين المدرجات الزراعية، وتذوق القهوة السعودية والعسل الجبلي، بالإضافة إلى مشاهدة الشلالات والوديان الموسمية التي تجعل المنطقة من أبرز الوجهات الطبيعية المميزة في المملكة.

بفضل هذا المزيج الفريد من الطبيعة والعمارة والتراث، أصبحت جبال فيفاء إحدى أبرز أيقونات السياحة الجبلية في السعودية، ووجهة تستحق لقب “القلاع المعلقة” بكل احترام، إذ تحكي أحجارها ومدرجاتها قصة حضارة جبلية حافظت على هويتها على مدى مئات السنين.