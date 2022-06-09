القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد تنظم ورشة “جداول الفصول الدراسية الثلاثة” » صحيفة الرأي الإلكترونية

– أبها

تنظم جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، الاثنين القادم، ورشة عمل بعنوان “الجداول الدراسية والتحول إلى الفصول الثلاثة”، برعاية معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي.

وأوضح عميد عمادة القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن بن عيد القرني أن الورشة تستهدف استعراض الجهود التي تمت في عملية التحول خلال الفترة الماضية، وعرض الخطوات المستقبلية لعملية التحول وما سيترتب على ذلك فيما يخص الجداول الدراسية، كما سيتم استعراض دليل بناء الجداول الدراسية بنظام الفصول الدراسية الثلاثة بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد ورفع الكفاءة في الإنتاج.

يذكر أن جامعة الملك خالد أنشأت مكتبًا للتحول إلى نظام الفصول الثلاثة قبل 13 شهرًا، في حين عملت مختلف الجهات بالجامعة خلال الفترة الماضية بشكل دؤوب على استكمال إجراءات التحول.