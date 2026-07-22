يوليو 23, 2026

القبض على مواطن نقل مخالفين إثيوبيين لأمن الحدود في جازان

أحمد منصور يوليو 22, 2026
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9:24 مساءً – 22/07/2026 – 4 مشاهدات

ألقت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان القبض على مواطن سعودي بتهمة نقل إثيوبيين اثنين مخالفين لنظام أمن الحدود داخل المملكة. تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الجميع، وتم إحالة المخالفين إلى الجهة المختصة، فيما أُحيل الناقل إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين أن كل من سهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود إلى المملكة، أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو قدم لهم أي مساعدة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات صارمة، منها:

– السجن لمدة تصل إلى 15 سنة.

– غرامة تصل إلى مليون ريال.

– مصادرة وسائل النقل والسكن المستخدمة للسكن.

– التشهير بمرتكب الجريمة.

وأوضح المتحدث أن هذه الجريمة تصنف من الجرائم الكبرى التي تتطلب القبض وخيانة الشرف والأمانة، مشدداً على أهمية الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الأرقام المخصصة: 911 في مناطق مكة والمدينة والرياض والمنطقة الشرقية، و999 و996 في باقي مناطق المملكة، مؤكداً أن كافة البلاغات يتم التعامل معها بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

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