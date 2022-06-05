الفنان محمد غنيم يكشف كواليس اتهامه للإعلامية رانيا الجبالي بـ”الجمع بين زوجين”



عاود الفنان المصري محمد غنيم، الحديث عن أزمته السابقة مع طليقته، التي انفصل عنها عقب علمه، بأنها ما زالت على ذمة زوج آخر.



وزعم الفنان محمد غنيم، أنه كان متزوجًا من إعلامية شهيرة لما يزيد عن 30 شهرًا، قبل أن يقرر الانفصال عنها، بعدما فوجئ بأنها تتردد على المحاكم، بشأن قضية خُلع.

ونوه “غنيم”، بحسب تصريحاته لموقع “القاهرة 24” المصري، إلى أنه لم يتزوج من هذه الإعلامية إلا بعدما أكدت له طلاقها من زوجها الأول، وهو ما فوجئ بعدم تحققه في وقت لاحق.

ولجأ “غنيم” فور اكتشافه لقضية الخلع، إلى رفع دعوى قضائية، قابلتها الجهات المعنية في مصر بالحفظ فقط، حتى اضطر إلى التصالح معها، ومن ثم تطليقها، وحذره البعض من الاستمرار في التقاضي خشية اتهامه بالزنا، و”هو التوصيف القانوني المحتمل للقضية في الحالات المماثلة طالما لم يثبت الزواج رسميا حينها تتحول لقضية جمع بين زوجين”.

وعن سر حديثه مجددًا عما واجهه قبل سنوات، أوضح “غنيم” أن طليقته تروج لمن حولها بأنه يسعى إلى التقرب منها، وعمدت إلى إنكار زواجه منها على بحسب روايته.

تصريحات سابقة



في المقابل، نوهت وسائل إعلام محلية، إلى أن الإعلامية المقصودة هي رانيا الجبالي، وسبق وأن دافعت عن نفسها بشأن الاتهامات التي واجهتها.

وقالت “الجبالي” قبل 3 سنوات، إنها لن تترك حقوقها وستلاحق “غنيم” بالأدلة، التي قدمتها حينها إلى الجهات المختصة على حد تصريحها.

عن محمد غنيم



جديرٌ بالذكر أن محمد غنيم هو طبيب وممثل مصري، بدأ مشواره الفني في تسعينيات القرن الماضي، قبل أن يذيع صيته بداية من عام 2010، حينما شارك في مسلسل “أهل كايرو”، ومنها تواصلت مشاركاته الفنية.