الفريق العمرو يقف على عمليات مدني الطائف لإخماد حريق جبل وادي ضيم
وقف مدير عام الدفاع المدني، الفريق سليمان العمرو، على عمليات مدني الطائف ميدانيًا، في موقع حريق جبل وادي ضيم.
إخماد الحريق:
وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن مدني الطائف يواصل عمليات إخماد حريق في قمة جبل بوادي ضيم.
لا إصابات:
واستعرضت المديرية جانبًا من جهود قواته في إخماد الحريق، مشيرة إلى أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات.
إخماد الحريق:
وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن مدني الطائف يواصل عمليات إخماد حريق في قمة جبل بوادي ضيم.
لا إصابات:
واستعرضت المديرية جانبًا من جهود قواته في إخماد الحريق، مشيرة إلى أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات.
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