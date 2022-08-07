الغذاء والدواء السعودية: استخدام منتجات تبييض البشرة لفترات طويلة يتسبب في مخاطر عديدة

هناك العديد من طرق تفتيح البشرة، منها طرق طبيعية تساعد في تفتيح البشرة بشكل مؤقت، وهي الأكثر أماناً على البشرة، وأخرى كيميائية يمكن أن تساعد في تفتيح البشرة بشكل دائم، وذلك من خلال استخدام مواد كيميائية تغير من صبغات الجلد، وقد تسبب هذه المواد الكيميائية العديد من المخاطر الصحية.

وفي هذا الصدد، فقد حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عبر حسابها الرسمي على منصة “تويتر”، عبر فييو توضيحي، من أن استخدام منتجات تبييض البشرة لفترات طويلة؛ قد يسبب بعض الأعراض الجانبية.

مخاطر استخدام منتجات التبييض لفترات طويلة

ونصحت الهيئةُ بالتعامل مع منتجات تبييض البشرة حسب الإرشادات المدونة على عبوة كل منتج.

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء، في فيديو للأخصائية أول رقابة وإنذارات في الهيئة عبير الناصر، تحت عنوان “دقيقة تجميل”، أن تلك المنتجات لها تأثير على تكوين الميلانين في الجلد، عن طريق تقشير الطبقة الخارجية له.

احتواء بعض منتجات التبييض على مواد خطيرة

وبينت الناصر، أن من مخاطر منتجات تبييض البشرة؛ احتواء بعض منتجات الأسواق على مواد محظور استخدامها مثل الكورتيزون، والتي قد تؤدي إلى مخاطر صحية، بالإضافة لأن استخدامها لفترات طويلة قد يؤدي إلى احمرار البشرة، والحكة والجفاف، وحب الشباب، وحتى تصبغات البشرة والاستخدام لفترات طويلة جدًّا يسبب حساسية البشرة.

عدم استخدام المنتجات مجهولة المصدر

وحذّرت الأخصائية أول رقابة وإنذارات بالهيئة، من استخدام المنتجات مجهولة المصدر والمكونات، وعدم الشراء إلا من المصادر الموثوقة أو خلطها مع المواد الأخرى، والتحقق من صلاحيتها، والتأكد من إدراجها في قائمة منتجات التجميل المسجلة بالهيئة والاستخدام وفق الإرشادات المدونة عليها، وفي حال وجود أي أعراض جانبية يجب توقيف المنتج واستشارة الطبيب وإبلاغ الهيئة.

وفي سياق أخر، فقد كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، مؤخراً عن 8 حقائق عن عملية إزالة الشعر بالليزر، مؤكدة على أنها تعد آمنة وفاعلة نسبياً.

وأشارت الهيئة عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”، إلى أنه يفضّل عدم التعرض للشمس بعد القيام بالجلسات ووضع كريم واقٍ من أشعة الشمس نهاراً.

حقائق عن إزالة الشعر بالليزر

– يعمل الليزر على تدمير الشعر داخل البصيلات بواسطة الحرارة، وتعتبر نتائج الإزالة بهذه الطريقة غير دائمة، حيث تستمر أسابيع أو أشهراً.

– يجب ارتداء نظارات وقاية مصممة لحماية العينين.

– يجب حلاقة الشعر قبل يوم واحد من موعد إزالة الشعر بالليزر.

– فعالية الليزر في إزالة الشعر تكون أكبر على ذوي البشرة الفاتحة وعلى الشعر الغامق والسميك.

– يمكن استخدام مخدر موضعي لتقليل الألم وذلك بعد استشارة المختص.

– استخدام المخدر الموضعي يجب أن يكون وفق استشارة مختص، وبأقل نسبة ممكنة، لما قد ينتج عنه من تأثيرات جانبية خطيرة.

الأعراض الجانبية

وأشارت الهيئة، إلى أن الأعراض الجانبية تشمل “التقرحات والاحمرار وتغير لون البشرة والندوب والتورم”.

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