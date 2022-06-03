العملية العسكرية لن تتوقف قبل تحقيق كل الأهداف

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الجمعة إن روسيا ستواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا حتى تتحقق جميع أهدافها.

وأضاف بيسكوف في اليوم المئة للغزو “أحد الأهداف الرئيسية للعملية هو حماية الناس في جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوجانسك الشعبية. تم اتخاذ تدابير لضمان حمايتهم وتحققت نتائج معينة”.

وكان بيسكوف يشير إلى منطقتين في أوكرانيا يسيطر عليهما الانفصاليون المدعومون من روسيا.

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