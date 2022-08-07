العقدة مستمرة..السعودية بطلا لكأس العرب بالفوز أمام مصر

السعودية لا تخسر أمام مصر في كأس العرب للشباب، هكذا استمرت العقدة بالفوز بركلات الجزاء أمام الفراعنة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ليحقق الأخضر اللقب للمرة الثانية تواليا.

خسر منتخب مصر من السعودية 5-3 بركلات الترجيح، في المباراة النهائية لبطولة كأس العرب للشباب تحت ٢٠ سنة، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بينهما بهدفٍ لمثله.

أنهى الأخضر الشوط الأول بالتفوق بهدف نظيف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بتسديدة قوية عن طريق لاعبه عبد العزيز العليوة.

وسجل المهاجم المصري صلاح باشا هدف التعادل للفراعنة بعد بداية الشوط الثاني بـ3 دقائق لينتهي الشوط الثاني بالتعادل بهدف لهدف.

ولجأ المنتخبان لشوطين إضافيين بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، لكن النتيجة لم تتغير ليحتكم لاعبو البلدين لركلات الترجيح التي استطاع منتخب السعودية أن يحسمها لصالحه بنتيجة 5-3.