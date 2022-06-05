“العربية للتصنيع” تكشف موعد إنشاء مصنع الـ”إم دي إف”

قال اللواء مهندس محمد أنيس، مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الاهتمام الرئيسي لعمل مصنع “إم دي إف” هو تقليل الواردات، حيث تستقبل مصر سنويًا 500 ألف متر مكعب من خشب الـ”إم دي إف” بقيمة 350 مليون دولار، وهذا هو الهدف من إنشاء مصنع الـ”إم دي إف”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن هناك هدفًا آخر من إنشاء المصنع، حيث سيكون إنتاج خشب الـ”إم دي إف” من سعف النخيل، وسيكون المصنع في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، مما يجعله قريبًا من النخيل والسعف، ويحل مشكلة بيئية موجودة، وهي التخلص من مخلفات النخيل.

ولفت إلى أنه في السابق كان الحرق هو وسيلة التخلص من مخلفات النخيل، وهو المعتاد في جميع الأماكن، مضيفًا: “لكن حرقه يؤدي إلى التلوث البيئي وفي نفس الوقت قد تحدث حرائق وكوراث، ولكن مع انطلاق المصنع بالتعاون مع أحد الشركات الألمانية المتخصصة، ليحقق الـ”إم دي إف” بالسعف، بعد التجارب، الوصفة الأوروبي، ويمكن أن يكون متميزًا في الصلابة”.

وأكد أنهم سيلبون جزءًا من الاحتياج المحلي، والفائض سيتم تصديره للخارج، مفيدًا بأن إطلاق المصنع سيكون خلال عام من الآن.