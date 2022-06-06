العدل السعودية: توثيق أكثر من 50 ألف عقد إلكتروني للزواج خلال الـ5 أشهر الأولى من 2022

كشفت وزارة العدل، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن عدد العقود الإلكترونية الموثقة للزواج خلال 5 أشهر وحتى الوقت الحالي.

وتفصيلاً، فقد بلغ إجمالي عدد توثيق العقود الإلكترونية للزواج، أكثر من 50 ألف عقد خلال الخمسة أشهر الأولى من 2022م.

وكانت وزارة العدل قد أتاحت في وقت سابق، توثيق عقود الزواج إلكترونياً عبر بوابة “ناجز” من خلال عدة خطوات سهلة وميسرة.

خطوات توثيق عقد الزواج إلكترونياً:

– الدخول على خدمة إنشاء عقد زواج من خدمات الحالات الاجتماعية على بوابة “ناجز” Najiz.sa.

– اختيار الجهة.

– ثم إدخال بيانات مقدم الطلب وبيانات الأطراف، مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة.

– ثم تقديم الطلب.

أهداف خدمة توثيق عقد الزواج إلكترونياً

وتهدف الوزارة من هذه الخدمة إلى توثيق عقد الزواج بشكل إلكتروني وتقديمها إلى المستفيدين بجودة وأمان؛ الأمر الذي من شأنه أن يحدث تحولاً إيجابيًا كبيرًا في تسجيل وقائع الزواج بالمملكة من خلال التكامل مع وزارة الداخلية، بما يخدم المستفيدين وييسر تعاملاتهم العدلية.

وأوضحت العدل، أنه يمكن للأزواج الراغبين في الاطلاع على وثيقة عقد الزواج الدخول على بوابة “ناجز” التابعة للوزارة، والاطلاع على تفاصيل الوثيقة.

وفي سياق أخر، فقد أوضح مساعد المشرف العام لشؤون التوثيق بوزارة العدل، إبراهيم المحطب، مؤخراً، أن وزارة العدل تسعى دائمًا لتقديم كافة خدماتها بشكل إلكتروني بالكامل دون الحاجة إلى زيارة المرافق العامة.

أكثر من 130 خدمة إلكترونية لمختلف الشرائح

وأضاف المحطب، خلال مداخلته على قناة “الإخبارية”، أن الوزارة أصدرت أكثر من 130 خدمة إلكترونية تقدم من خلال عدة قنوات إلكترونية تخدم جميع القطاعات في مختلف الشرائح في خطوات سهلة، بهدف اختصار الوقت والجهد على المستفيدين.

وأكد مساعد المشرف العام لشؤون التوثيق بوزارة العدل، على أنه جرى تنفيذ عديد من العمليات التوثيقية من قدر المستفيدين خلال الفترة الماضية لعام 2022 وأهمها خدمة الإفراز العقاري الإلكتروني بالإضافة إلى خدمات الرأسمالية وخدمات الحالات الاجتماعية.

وأشار، إلى أن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد بن صالح الصمعاني يدعم عملية التحول الرقمي لخدمات التوثيق تجاوز أكثر من 2.4 مليون عملية توثيقية خلال عام 2022.

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