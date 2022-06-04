الطقس حار اعتباراً من يوم غدٍ

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدولة تتعرّض لامتداد منخفض جوي سطحي ضعيف، يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، لافتاً إلى أن طقس اليوم يكون صحو بوجه عام إلى غائم جزئي، ومغبر أحياناً نهاراً خاصة شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



وتوقّع المركز أن يصبح الطقس غداً، حار وصحو بوجه عام، ومغبر أحياناً خاصة شرقاً، مع حدوث ارتفاع في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



وأشار إلى أن طقس الاثنين المقبل، يظل حاراً وصحواً بوجه عام، ومغبر أحياناً نهاراً على بعض المناطق الداخلية، فيما تبقى الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار، تتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يظل خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



وأوضح أن طقس الثلاثاء يبقى حاراً وصحواً بوجه عام، ومغبر أحياناً نهاراً على بعض المناطق الداخلية، مع ظهور بعض السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، منوهاً إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتصبح مثيرة للغبار، تتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



وأكد المركز أن طقس الأربعاء المقبل سيكون حار وصحو بوجه عام، وتظهر بعض السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً لتصبح مثيرة للغبار، تتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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