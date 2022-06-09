الضمان الصحي: الجرعة التنشيطية الثانية ترفع المناعة أمام أوميكرون

قال مجلس الضمان الصحي، إن تلقي الجرعة التنشيطية الثانية (الجرعة الرابعة) يساهم في رفع المناعة للوقاية من متحورات دلتا وأوميكرون وخطر الإصابة به.

إجراءات احترازية:

كما شدد مجلس الضمان الصحي، عبر حسابه في تويتر، على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية ضد كورونا والتحصين، لافتًا إلى أنه يتم حجز موعد تلقي الجرعة التنشيطية الثانية عبر تطبيقي صحتي أو توكلنا.

مهمة لكبار السن:

وتابع أن الجرعة التنشيطية الثانية تستهدف الفئة العمرية من 50 عامًا وأكثر، وأصحاب الأمراض المزمنة، مشددًا على أنها مهمة لكبار السن، وذلك لأن فرص تضررهم بالإصابة أعلى، ونزول المناعة لديهم أعلى.