“الضمان الصحي”: ارتفاع معدل الالتزام.. والتأمين على 10 ملايين خلال الربع الثاني من هذا العام

أعلن مجلس الضمان الصحي ارتفاع معدل الالتزام في التأمين الصحي، وأعداد المؤمن لهم خلال الربع الثاني لهذا العام 2022 بنسبة 83%، بزيادة 8% مقارنةً بنفس المدة العام الماضي.

وأوضح أن أعداد المؤمن لهم المسجلين تجاوزت 10 ملايين خلال الربع الثاني من العام الجاري، وتقدر نسبتهم بـ 83%، مقارنة بعددهم بالربع المماثل من عام 2021، والذي بلغ 9.1 مليون مستفيد بنسبة 74%.

وبين المتحدث الرسمي للمجلس الدكتور ناصر الجهني أن الزيادة في أعداد المستفيدين المؤمن لهم تعود لجهود مجلس الضمان الصحي وحرصه على الالتزام بالدور الرقابي والإشرافي لضمان حصول المستفيدين على كامل حقوقهم. وفق “أخبار 24”.