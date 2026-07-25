يوليو 25, 2026

الصين.. مصرع (5) أشخاص وإصابة (3) إثر انهيار تربة لوسية بـ”هونجتونج”

أحمد منصور يوليو 25, 2026
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10:52 صباحًا – 25/07/2026 – 3 مشاهدات

لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون، بعد أن دفن انهيار أرضي مفاجئ للتربة اللوسية منزلاً في قرية بمقاطعة هونغتونغ في مدينة لينفن بمقاطعة شنشي شمالي الصين، الواقعة على هضبة اللوس، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلاً عن سلطات الاستجابة للطوارئ على مستوى المحافظة، اليوم السبت.

وأسفرت جهود الإنقاذ السريعة التي قامت بها الشرطة ورجال الإطفاء والعاملون الطبيون المحليون عن العثور على الأشخاص الثمانية المدفونين تحت الأنقاض، لكن خمسة منهم لقوا حتفهم، بينما تم نقل الثلاثة الآخرين إلى المستشفى وحالتهم مستقرة.

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